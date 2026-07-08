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Fire klassiske Game Boy-spill er lagt til i Switch Online-biblioteket

Tre av dem ble opprinnelig utgitt til den originale Game Boy, mens den fjerde er en Game Boy Advance-tittel med Mario selv i hovedrollen.

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Leter du etter noe nytt og lettbeint å spille i ferien? Nintendo har i dag lagt til tre håndholdte klassikere fra Game Boy i Switch Online-biblioteket. Som om ikke det var nok, har de også lagt til en tittel fra Game Boy Advance, men for å spille den må du ha Expansion Pass.

Titlene som nå er tilgjengelige, er:



  • Fortified Zone (Jaleco, 1991) – Action / Skytespill

  • The Sword of Hope II (Kemco, 1992) – RPG

  • Wario Land: Super Mario Land 3 (Nintendo, 1994) – Plattformspill

  • Dr. Mario & Puzzle League (Nintendo, 2005) – Puslespill

Se den korte traileren nedenfor for en rask oversikt over disse nye tilskuddene.

HQ
Fire klassiske Game Boy-spill er lagt til i Switch Online-biblioteket


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