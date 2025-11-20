22 fortsatt savnet etter dødelig angrep i Vest-Ukraina

HQ

Som vi rapporterte i går, gikk Russland til et massivt angrep i Ukraina i løpet av natten, med minst 10 døde og 86 skadde. Senere på dagen bekreftet myndighetene at dødstallet hadde steget til minst 25 omkomne etter at en boligbygning i Ternopil ble truffet.

Nå får vi vite at 22 personer fortsatt er savnet på stedet, ifølge President Volodymyr Zelensky. Han sa torsdag at søk- og redningsmannskaper har jobbet hele natten, og at de alvorlige strukturelle skadene har tvunget redningsmannskapene til å rydde vrakrester for hånd. Så langt er 26 mennesker bekreftet omkommet.

Mer enn 230 nødhjelpsarbeidere fra ni regioner har blitt sendt til stedet. Myndighetene advarer om at antallet omkomne kan stige etter hvert som redningsmannskapene fortsetter å gå gjennom ruinene av de øverste etasjene, som ble ødelagt i onsdagens angrep. Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig sjekke ut innlegget nedenfor.