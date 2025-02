2,2 milliarder liter vann slippes ut av reservoarene i California som følge av Trumps ordre

HQ

I en beslutning som har utløst kontroverser, slapp US Army Corps of Engineers mellom fredag og søndag ut ca. 2,2 milliarder liter vann fra to reservoarer i California, etter en ordre fra tidligere president Donald Trump, i den hensikt å sende vann til det brannherjede Sør-California.

Fredag kunngjorde Trump frigjøringen i et innlegg på sosiale medier, der han hevdet at 1,6 milliarder liter allerede var blitt sluppet ut, og la til at det i løpet av tre dager ville bli sluppet ut til sammen 5,2 milliarder liter. Vannet ble sluppet ut i den uttørkede innsjøen Tulare Lake, ifølge et brev fra senator Alex Padilla til forsvarsminister Pete Hegseth.

Vanneksperter advarte imidlertid om at utslippet var ineffektivt i forhold til det tiltenkte formålet om å hjelpe Sør-California, ettersom disse reservoarene ikke er koblet til vannsystemene som betjener Los Angeles. I tillegg skjedde frigjøringen i en våt vintersesong, noe som kan føre til at vannforsyningen til bøndene i California blir anstrengt når tørken kommer om sommeren. Uansett gjenstår det å se om frigjøringen av vann vil ha en positiv eller negativ effekt på California.