22cans viser frem en hel dag i spillet av Peter Molyneux' "siste" spill, Masters of Albion

HQ

Tidligere i år avslørte Peter Molyneux og hans nåværende studio, 22cans, den offisielle lanseringsdatoen for det kommende God-simuleringsspillet Masters of Albion. Prosjektet skal debutere på PC den 22. april, og vil ankomme i en Early Access-tilstand på Steam, med den hensikt å bli utviklet og forbedret i månedene og årene som kommer.

Molyneux beskrev Masters of Albion som "kulminasjonen" av sitt livsverk, et passende utsagn siden han tidligere også har hevdet at spillet vil bli det siste han noensinne lager.

Nå som vi fortsetter å komme nærmere Early Access-lanseringen, har 22cans delt en gameplay-trailer for Masters of Albion, med dette er et langt klipp som tar spillerne gjennom en hel dag i spillet i prosjektet.

I henhold til utvikleren: "Denne traileren tilbyr spillerne en utvidet, kontinuerlig sekvens av gameplay, slik at de kan se hvordan spillets forskjellige mekanikker kommer sammen i sanntid. Den viser friheten spillerne har til å skape unike strategier, eksperimentere med systemer og overvinne utfordringene Albion byr på, og representerer selve kjernen i hva et God-spill bør være. Fra å konstruere bygninger og designe rustninger, til å løse oppdrag og bekjempe nattens kaos - opplevelsen av å spille Masters of Albion begynner å føles håndgripelig og fullt ut realisert."

Følg med for mer fra 22cans og Masters of Albion, alt i forkant av lanseringen 22. april, nærmere bestemt kl. 18:00 BST/19:00 CEST.