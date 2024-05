24 milliarder zombier har blitt drept i Dead Island 2

HQ

Hvis du lurte på hva som blir det neste for Dead Island 2 nå som SoLA-utvidelsen har gjort sin ankomst, har Dambuster Studios noen gode nyheter for deg.

I et nytt blogginnlegg bekrefter utvikleren ikke bare at syv millioner spillere har hoppet inn på Dead Island 2, for å bidra til å drepe over 24 milliarder zombier (det er rundt 3500 zombier drept hver), men at det er planer på plass for å fortsette å gi "løpende støtte for Dead Island 2 på alle plattformer."

Vi blir ikke fortalt hva denne støtten vil være ennå, men Dambuster bemerker at den vil avsløre mer i løpet av de kommende månedene, så kanskje vi får se en kunngjøring om sommeren under enten Summer Game Fest eller på Gamescom i slutten av august.