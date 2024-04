24 SNK-klassikere lagt til på GOG.com

HQ

Hvis du liker klassiske SNK-spill (hvem gjør ikke det?) har GOG.com gode nyheter. Disse to partene har nå lagt til 24 spill til tjenesten, og i pressemeldingen skriver GOG.com :

"SNK-spill regnes som upåklagelige retroperler, som bringer tilbake arkadespillets æra og vekker nostalgiens glede vidt og bredt. Deres kreasjoner vekker ofte til live de beste minnene, og å dykke inn i pikslenes verden føles for mange som å dykke inn i varme ettermiddager i barndommen og ungdommen, og bare lengte etter en ny runde før man går tom for mynter i spillehallen. Men det er ikke bare for de som elsker alt som er gammeldags - yngre generasjoner griper like ivrig etter slike klassikere, og ser på dem som en tidskapsel i en overveldende trend av tilbakevendende retrokultur."

Så hva er disse ny-gamle titlene vi kan laste ned og kose oss med for en billig penge (det pågår også et SNK-forlagssalg akkurat nå)? Sjekk ut hele listen nedenfor: