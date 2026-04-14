25 år med fredelig liv: Nintendo feirer Animal Crossings store jubileum med gaver og en vakker illustrasjon

HQ

Det er ingen tvil om at Animal Crossing-serien nådde et vendepunkt da Nintendo lanserte New Horizons, tilfeldigvis akkurat da COVID-19-nedstengningen begynte. Den merkelige situasjonen der vi satt fast hjemme mens vi nøt det fredelige livet på Nook Inc.s øyer, førte til at millioner (mange millioner) spillere oppdaget serien for første gang, men Tom Nook, K.K. Slider, Isabelle og dusinvis av andre sjarmerende antropomorfe dyr hadde allerede holdt livsim-elskere med selskap gjennom flere generasjoner av konsoller. Og i dag feirer de.

For på denne dagen, for 25 år siden, ble Dōbutsu no Mori lansert i Japan til Nintendo 64 (og noen måneder senere til den nylanserte Gamecube). Allerede den gang kunne vi finne den velkjente strukturen der en ny innbygger må bosette seg i et landområde og bygge hjemmet sitt, samtidig som han eller hun blir kjent med naboene sine, anskaffer møbler og betaler huslånet sitt.

Det ser ikke ut til at mye har endret seg et kvart århundre senere, bortsett fra at tittelen nå er det nest mest solgte spillet på Nintendo Switch, og nylig har blitt oppdatert til en egen Nintendo Switch 2-versjon. Nintendo ønsker å feire dagen med spillerne sine på Animal Crossing: New Horizons og har sendt dem alle (sjekk postkassen din i spillet) en Leaf Item, en gigantisk statue av seriens logo - det grønne bladet med et hull i siden - som en del av update 3.0.2.

I tillegg har Nintendo-kontoen også delt en spesiell illustrasjon for å markere milepælen, som vi har inkludert nedenfor.

Utvider du fortsatt huset ditt og nyter livet i Animal Crossing-serien?