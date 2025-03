250 kg Twitter-logo selges til slutt for litt over 34 000 dollar

HQ

For bare noen få dager siden rapporterte vi om auksjonsnyhetene for den 250 kg tunge Twitter -logoen som tidligere var festet til den sosiale medieplattformens hovedkvarter i San Francisco før Elon Musk kjøpte selskapet og omdøpte det til X. Nå er auksjonen avsluttet, og logoen har blitt solgt for en ganske betydelig pris.

Auksjonshuset RR Auction ledet auksjonen, som etter noen hektiske uker ble avsluttet for bare et par dager siden, og hvor det vinnende budet var på 34 375 dollar. Det betyr at noen et eller annet sted i verden nå enten må hente den enorme, nesten fire meter høye logoen manuelt eller betale for å få den fraktet hjem til seg.

Det skal sies at logoen ikke ble solgt for så mye som forventet, da den anslåtte verdien av logoen hevdes å være over 40 000 dollar ifølge RR Auction.

Ville du brukt over 30 000 dollar på et massivt logo-skilt?

