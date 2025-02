28 år etter den opprinnelige utgivelsen lanserer Tibia sin femte spillbare klasse

Kjenner du spillet Tibia? Hvis svaret er ja er du sannsynligvis over 35 år gammel. Cipsofts langlivede og tilsynelatende udødelige MMORPG har formidlet fantasyhistorier til PC-spillerne i et kvart århundre. Og selv om det kanskje ikke lenger er like visuelt tiltalende som nyere titler, har pioneren innen massivt flerspillerrollespill fortsatt sin fanskare. Så mange, tror vi, at studioet har bestemt seg for å belønne deres engasjement med en femte fullverdig spillbar klasse mer enn 25 år senere.

For første gang i PC-spillets 28-årige historie kommer det en ny "vocation", som Tibias spillbare karakterklasser kalles. The Monk er avhengig av sin kampsportstil og mystiske krefter for å beseire sine motstandere og støtte sine allierte. Han er dermed en nærkampkjemper med støtte- og helbredende ferdigheter som vil bli testet i en første spiltest i februar, mens den fulle utgivelsen vil finne sted i andre halvdel av året.

Monk-klassen i Tibia er årets begivenhet for spillerne, som har utviklet en misunnelsesverdig tålmodighet som venter på oppdateringer. For eksempel var det først i 2022 at spillet introduserte musikk og lydeffekter. Kan du tro det?

Hvis du vil vite alle nyhetene om munken i Tibia, besøk trådene på spillets nettside her og her.