28 år senere får offisielt sin trilogi når Sony bekrefter tredje film

Neste måned blir vi kastet tilbake til det postapokalyptiske Storbritannia når vi vender tilbake til 28 år senere i The Bone Temple. Vi trodde en stund at vi måtte vente og se hvordan filmen gikk på kino før vi kunne si om vi ville få se en tredje film, men det ser ut til at Sony er sikre på at folk kommer til å stå i kø for oppfølgeren.

I følge Deadline er en tredje film allerede bekreftet hos Sony. Det antas at Alex Garland for øyeblikket skriver manuset til den tredje filmen, og Cillian Murphy er i samtaler om å gjenta sin rolle som Jim. Vi bare spekulerer her, men det virker usannsynlig at disse samtalene vil falle gjennom.

Murphy dukker allerede opp i 28 Years Later: The Bone Temple i en liten cameo, og har knyttet seg selv som utøvende produsent til begge 28 Years Later-prosjektene. Vi ville blitt overrasket om han ikke dukket opp igjen som Jim, men vi antar at man aldri kan si aldri med Hollywood i disse dager.