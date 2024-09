28 Years Later er den største filmen som er spilt inn på en iPhone

HQ

I 2002 satte 28 Days Later ikke bare en ny standard for hva en zombiefilm kunne være, men den var også nyskapende for sin tid, ettersom den var en av de første Hollywood-filmene som ble spilt inn med et Canon XL-1. Det 4000 dollar dyre videokameraet hadde utskiftbare objektiver, og ble brukt med stor effekt av Danny Boyle og filmteamet.

Nå setter 28 Years Later sin egen standard for innovasjon ved å være den største filmen som er filmet med en iPhone. Som Wired har rapportert, ble en iPhone 15 Pro Max brukt til å filme filmen. Selvsagt ble det festet linser og ekstra rigg til telefonen, men det er likevel imponerende å se en mobiltelefon som er i stand til å filme en film.

28 Years Later ble spilt inn før iPhone 16 ble lansert, og det er derfor filmskaperne brukte en iPhone 15 Pro Max. Vi får vente og se hvordan filmen ser ut, og om denne trenden vil fortsette gjennom den nye zombietrilogien.