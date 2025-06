28 Years Later har allerede tjent inn produksjonsbudsjettet

HQ

Man må vurdere filmers suksess på ulike måter, avhengig av faktorer som hvor mye de har kostet å lage, og hvordan de vil slå an i strømme- og digitalverdenen. Derfor er det vanskelig å avgjøre om massive storfilmer som Mission: Impossible - The Final Reckoning faktisk har vært en suksess ennå, spesielt med tanke på at filmen skal ha kostet 400 millioner dollar å lage.

Det som imidlertid ser ut til å være en sikker suksess allerede, er 28 Years Later, ettersom den Danny Boyle-regisserte filmen allerede har tjent inn produksjonsbudsjettet til tross for at den bare har vært på kino i en håndfull dager.

Filmen har hatt en åpningshelg som ifølge Box Office Mojo har spilt inn rundt 60 millioner dollar, noe som også tilsvarer budsjettet på 60 millioner dollar. Det nøyaktige omfanget av andre kostnader er uklart, som markedsføring, men med tanke på at dette bare er begynnelsen på filmens reise, må vi anta at den kommer til å bli en hit og suksess.

Har du sett 28 Years Later ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse her.