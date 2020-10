2K beklager offisielt for reklame i NBA 2K21

Du ser på Annonser

Nylig oppdaget flere medier og brukere at 2K hadde tilføyet en reklame til NBA 2K21, som ikke kunne hoppes over fordi den var knyttet til lasteskjermene.

Men tilsynelatende, ifølge 2K, var dette en feil (vanskelig å tro...), og skulle ikke implementeres på den måten som de gjorde. I et innlegg på Twitter unnskylder de, og sier følgende:

"As many are aware, in recent years ads have been integrated into 2KTV segments. Yesterday's 2KTV ad placement impacted our players' experience in a way we didn't intend, as these ads are not meant to run as part of the pre-game introduction. This will be fixed in future episodes. Thanks for your continued feedback."

Reklamen er nå fjernet, men det virker som at de vil bruke denne type reklamer på andre måter i spillet etter hvert.