2K bekrefter at de dropper et WWE-spill i år

WWE 2K20 fikk en forferdelig start med uvanlige mange tekniske problemer, deriblant at spillet faktisk sluttet å fungere da vi gikk inn i 2020, så skiftet fra Yuke til Visual Concepts som utvikler virket ikke akkurat ekstremt vellykket. Derfor kom det ikke som et stort sjokk da Justin Leeper, som bør vite slikt med tanke på at han blant annet har skrevet flere WWE-spill, hevdet at 2K ikke ville slippe et WWE 2K21. Verken utgiverne eller utviklerne ønsket å kommentere saken da, men nå blir de blitt tvunget til det.

I natt hadde nemlig WWE et investormøte, og der måtte de jo bare bekrefte at 2K Games ikke vil lanseres et nytt WWE 2K-spill i år da de fikk spørsmål om det. Forhåpentligvis betyr dette at Leepers påstander om at 2K jobber med et "annerledes" wrestlingspill for lansering senere i år stemmer også, så vi får se hva fremtiden bringer.