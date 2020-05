2K Games annonserer PGA Tour 2K21

I flere år var Tiger Woods PGA Tour fra EA Sports en årlig selvfølge. Det siste av disse var Tiger Woods PGA Tour 2014 som kom i 2013, og deretter hoppet de over et år og prøvde seg på nytt med Rory McIlroy PGA Tour fra 2015. Dette ble heller dårlig mottatt av golfentusiaster på jakt etter den gode virtuelle golfopplevelsen. Det er nok også noe av grunnen til at det ble stille fra EA etter dette.

Etter dette var det HB Studios og The Golf Club som tok over markedet mer og mer. Originalen som kom i 2014, oppfølgeren The Golf Club 2 fra 2017 og ikke minst The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour, hvor HB Studios fikk med seg både PGA lisensen og 2K Games på laget har vært favoritten til de aller fleste golfere den senere tiden. Ved utgivelse av sistnevnte var 2K Games helt ferske i samarbeidet med HB Studios og var mer eller mindre kun tilstede med logoen sin. Nå er de mer involvert, og sammen informerer de nå at digital golf skal få en oppgradering snart.

De har annonsert PGA Tour 2K21 og lover mer informasjon den 14. mai. Det er alt vi vet for øyeblikket og har ikke mye annet å legge til enn "Fore!"