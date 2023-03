2K og Lego avduker et bilspill i morgen

Nylig begynte noen lekkasjer og rapporter å tyde på at Lego og 2K ville avsløre et bilspill denne uken, og for å hive seg på disse ryktene, har de to selskapene nå selv publisert en video på Twitter som bekrefter eksistensen av denne tittelen og til og med kunngjør når vi kan forvente en formell avsløring.

I den animerte videoen med Lego Awesome News Network-reporter Vicky Wheeler, blir vi fortalt at de to partene vil annonsere et slags Lego- og 2K-utviklet bilspill, men hva det vil bli kalt, må vi alle bare vente og se.

Husk likevel å markere morgendagen på kalenderen din hvis Lego og bilspill er to ting som virkelig interesserer deg.