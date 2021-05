2K Sports' nye NFL-spill kommer ikke innen april 2022

Du ser på Annonser

I fjor kunngjorde 2K Sports planene om å utvikle NFL-spill igjen til tross for at EA i prinsippet har hatt monopol på markedet siden 2005, da det siste NFL 2K ble sluppet. Men som en del av den nylig utgitte årsrapporten for Take-Two Interactive har utgiveren avslørt at den nye tittelen ikke kommer i løpet av regnskapsåret 2022, noe som betyr at den har premiere etter 31. mars 2022 en gang. Selskapet sier i en uttalelse:

"While we are very excited to once again be working with the NFL and NFLPA, our first title under these new partnerships is no longer expected to be released during fiscal year 2022. 2K will have more to share on their plans for our football offerings going forward."

Det enda ikke navngitte NFL-spillet fra 2K Sports kommer ikke til å være en simulator, og vi ser fram mot å se om det kan bli en bra konkurrent til EAs Madden-serie, som har hatt veldig varierende kvalitet de siste ti årene.

Takk, IGN