Jeg har alltid syntes at free-to-play og kampspillsjangeren sjelden har passet sammen. Det er ett godt eksempel jeg kan komme på - og det er Brawlhalla - men med titler som MultiVersus kan du forstå hvorfor fightere ofte går for premiumopplevelsen. Det er mange som liker kampspill for mer enn bare online-komponentene, for eksempel, og med en gratis å spille-modell ser du sjelden at det dukker opp gode enspillermoduser. Likevel er jeg alltid glad for å bli motbevist, og League of Legends-utvikleren Riot ser ut til å ha fanget lynet i en flaske for sin tag fighter 2XKO.

Lyn i en flaske er faktisk en god måte å beskrive mye av sjarmen til 2XKO på. Det er raskt, prangende og har så langt bare eksistert en kort stund, så dets langsiktige oppholdskraft er ukjent. Foreløpig kan jeg imidlertid trygt si at jeg virkelig, virkelig liker denne heseblesende raske varianten av tag-kamper. Det er altfor lenge siden vi har hatt en skikkelig god tag-kjemper som har slått gjennom i mainstream, og mens Mortal Kombat 1 introduserte sin halvdårlige tag-mekanikk med Kameos, er dette en skikkelig 2v2-brawler, der du kan slå deg sammen med en venn eller få mest mulig ut av begge karakterene dine på egen hånd.

Selv om jeg har vært innom mye av det som gjør 2XKO bra i min forhåndsvisning av spillet, er det verdt å gjenta her at synergien som tilbys mellom dine to Champions føles bra uansett hvem du velger. Du lager ikke en lagkonkurranse når du velger dine Champs; du tar to karakterer du liker, og vet at de vil spille sammen på unike og nyttige måter uansett hvilken beslutning du tar. Bytte mellom figurer, få mest mulig ut av assistentene deres i det nøytrale rommet eller mellom kombinasjoner, alt fungerer rett og slett, og selv etter å ha droppet spillet en liten stund etter tidlig tilgang, var det raskt og enkelt å plukke det opp igjen.

Når det er sagt, er 2XKO ikke et nybegynnervennlig kampspill. Du kan slå på pulskombinasjoner og slå så mye du vil, men du vil lett bli kontret og banket opp av noen som vet hva de gjør. Det er et spill som ser utrolig enkelt ut til å begynne med, men som har lag på lag med dybde som er virkelig overraskende for et spill som gis ut gratis. For en kampspillfan vil dette være nok til å holde deg tilbake, til å holde deg gående i en kamp til, helt til vintermorgenens dystre lys titter inn gjennom vinduet ditt. For folk som ønsker en mer avslappet opplevelse, kan dette fort få deg til å velge bort spillet.

På den annen side kan den visuelle stilen til figurene og de prangende effektene på skjermen være nok til å holde deg rundt. Det er tydelig å se hvor 2XKOs visuelle inspirasjonskilder kommer fra, men det er vanskelig å si at det egentlig kopierer noen av dem. Spillet ser like unikt ut som det føles å spille, noe som er en stor velsignelse for å beholde spillere. Avatarene du får i spillet kan riktignok se litt hakkete ut hvis du ikke liker Chibi-stilen, men hovedlisten er fantastisk detaljert, og ser annerledes ut enn sine League of Legends- og Arcane-kolleger, men beholder likevel nok av karakterdetaljene du elsker til at du umiddelbart kjenner dem igjen. I en sjanger der det ofte er like viktig å se kul ut som å spille bra for å holde på spillerne, er dette en stor seier i 2XKOs favør.

Spillet har også en flott lyd. Slagene treffer med et solid dunk, lydsporet byr på strålende elektriske triller som gir deg energi til neste kamp, og de andre pipene og puffene du hører mens du matcher, minner deg om å vente på tur til å bli banket opp av den store gutten i arkaden (i Street Fighter, selvfølgelig). Personlig elsker jeg detaljene i Blitzcranks lyd. Ja, han er favorittfiguren min, men jeg ville elsket de små togfløytene hans, de elektriske støtene og de vennlige replikkene når han slår motstanderen i gulvet uansett hva som skjer. Hver karakter føles virkelig unik i 2XKO, og mye av det skyldes lyden deres.

Når det er sagt, har jeg litt av et grep med vaktlisten, ved at den er liten for en fighter, spesielt en tag en. Vi har 12 krigere i skrivende stund for spillets fulle utgivelse, noe som betyr at du kommer til å se en god del repetisjon i hvem laget ditt står opp mot. Dette er imidlertid et stort sett ignorabelt problem, da jeg ikke kan unngå å respektere den store mengden graft Riot har lagt ned i å få hver karakter til å føle seg unik å spille, utover bare en kjernemekanikk og utseende. Du kan ikke bare dra og slippe hver Champion inn i zoner, brawler, grappler og andre kategorier, da det i stedet føles som om hver Champ er en klasse for seg selv i mange henseender. Teemo og Caitlyn, for eksempel, spiller keepaway-spillet på helt forskjellige måter, og selv om du kanskje ønsker å komme tett på Darius, Warwick og Blitzcrank, er deres tilnærminger til det endelige målet helt forskjellige.

Jeg elsker listen, det gjør jeg, men jeg er ikke sikker på om jeg elsker ideen om å få tilpasningsmuligheter for dem. Inntektsgenerering er selvfølgelig en stor sak i 2XKO, ettersom spillet er gratis på slutten av dagen, så Riot må tjene penger et sted. I denne tidsalderen med kamppass og £ 20-skinn ser det imidlertid dessverre ut til at 2XKO vil følge trender i stedet for å bryte seg bort fra dem. Dette påvirker ikke selve spillet, og du kan selvfølgelig unngå det hvis du ønsker det, men å kaste en kostnad på £ 85 på folk for tre Arcane-skinn er et slag i ansiktet som fremdeles etterlater et merke selv måneder senere.

Bortsett fra at spillet ikke er for vennlig for nybegynnere (spesielt når de fjerner pulskombinasjoner), det har en liten liste, noen overprisede skinn og noen få bittesmå nettverksproblemer i flerspiller, kan jeg helhjertet anbefale 2XKO. I en tid der det virker som om mainstream kampspill har snublet, er en briljant rask og vanedannende tag fighter som 2XKO hjertelig velkommen i en sjanger som trenger flere nye og gode titler. Her er håp om at 2026 kan fortsette å være et enormt år for fighters, men selv om Marvel Tokon: Fighting Souls bommer på merket, startet vi i det minste året med en skikkelig brawling banger.