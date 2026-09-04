2XKO avslører Lux som sin siste Champion i spillet før utviklingen avsluttes

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Før utviklingen av tag-kampspillet 2XKO avsluttes neste år, har utviklerne gitt oss en gameplay-trailer for den nye helten Lux – i det som kanskje er den mest ironiske karaktertraileren spillet kunne ha hatt, med tanke på fansens mentale tilstand akkurat nå.

Kommentarene til YouTube-videoen nedenfor forteller alt du trenger å vite om reaksjonene på at spillet legges ned. «Dette er som å se en døende slektning plutselig bli bedre noen dager før vedkommende skal dø», sier en kommentator. «Hennes munterhet gjør det hele enda mer deprimerende», skriver en annen.

Lux ser ut som en karakter som vil være kjempegøy å spille. Hun har flotte stikk med staven sin, noen solide nærkampskombinasjoner og evner til å kontrollere området også. Hennes muntre væremåte føles litt i strid med spillets nåværende tilstand, men kanskje er det nettopp det som gjør henne til den perfekte siste mesteren å legge til.

Lux kommer til « 2XKO den 8. september.