2XKO får flere mestere enn forventet i år

HQ

Riot Games hadde en merkelig start på 2026 fordi utvikleren lanserte sin tag-battler 2XKO i sin helhet og på konsoller, men fulgte deretter snart denne debuten med nyheten om at teamet bak prosjektet ble kuttet ned og står overfor permitteringer. På en eller annen måte forventet Riot at denne nyheten ikke virkelig skulle påvirke utvidelsen av spillet, og på denne fronten ble det snart lovet en veikart for å legge ut planene for de kommende månedene.

Ting må gå bedre enn forventet hos utvikleren, ettersom en oppdatert veikart nå er delt, der det er bekreftet at en ekstra mester vil gjøre sin ankomst i spillet i 2026, i tillegg til noen andre viktige funksjoner.

Vi blir ikke fortalt hvem denne ekstra mesteren vil være, bare at de totale karaktertilleggene i år utvides fra fem til seks. På samme måte er vi lovet at en ny Fuse vil bli lagt til i år, og det samme vil en måte å lettere finne en duopartner på, med dette kommer så snart som neste måned.

Du kan se den oppdaterte veikartet for 2XKO nedenfor.