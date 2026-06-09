2XKO lanserer en ny roguelike PvE-modus

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Riot Games' 2v2-kampspill basert på League of Legends-universet får en ny PvE-spillmodus. Det gratis kampspillet ble først lansert som en mer konkurransepreget PvP-opplevelse, men har over tid ikke bare utvidet spillertilbudet, men også utvidet spillopplevelsen til å bli en mer helhetlig opplevelse.

Nå har Riot tatt et nytt stort skritt for å tiltrekke seg casual-spillere ved å introdusere en ny PvE-modus kalt The Climb. I hovedsak fungerer den som 2XKOs versjon av et roguelike-spill. Du (og en venn hvis du spiller co-op) vil klatre opp gjennom en rekke stadig vanskeligere møter, som en litt endret arkadeladder du kan forvente fra et mer tradisjonelt kampspill.

Underveis møter du fiender med unike modifikatorer og samler oppgraderinger til dine egne Champs. Disse oppgraderingene kan endre spillestilen din betydelig og sørger for at ingen to gjennomspillinger blir helt like. The Climb er tilgjengelig fra og med i dag, 9. juni, på 2XKO, så sørg for å prøve det. Forhåpentligvis viser dette at selv om spillet kanskje ikke fikk den starten Riot ønsket, vil det få fortsatt støtte i fremtiden.