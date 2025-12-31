2XKO lanseres for PC og konsoller den 20. januar

HQ

Det ser ut til at Riot Games' fighter 2XKO ikke blir værende lenge i Early Access, ettersom en raskt privatisert YouTube-trailer for spillet forteller oss at vi får en full utgivelse 20. januar 2026 for både PC og konsoller.

Traileren ble fanget av Wccftech, men som de bemerker, var den bare oppe i kort tid før den ble tatt offline. Med tanke på at folk allerede har oppdaget nyheten, forventer vi imidlertid at traileren dukker opp på feedene våre om ikke lenge.

2XKO lanserte i Early Access i oktober og likte solide svar fra mange spillere. Spillets liste er ikke helt ferdig ennå, men hver karakter føles absolutt unik og kraftig i sin egen rett. Som en 2v2 tag fighter, 2XKO tilbyr noe annerledes til den nåværende scenen, og ser ut til å starte et sterkt 2026 for kampspill mens vi venter på ankomsten av Marvel's Tokon: Fighting Souls, Avatar Legends og mer.