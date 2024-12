2XKORiot Games' nye kampspill, lover store oppdateringer i 2025

HQ

Etter måneder med radiotaushet har Riot Games endelig sølt bønnene om 2XKO, det etterlengtede kampspillet som ligger i League of Legends-universet. Tidligere kjent som Project L, lover spillet å riste opp sjangeren med sitt unike 2v2-kampsystem, med fan-favorittmestere som Jinx og Ekko. Ifølge Riot Games på X trenger ikke fansen å holde pusten mye lenger - nye detaljer vil bli delt i februar 2025, inkludert et veikart som skisserer spillets lanseringsplaner. Teamet forsikret fansen om at de tar seg god tid til å få alt helt riktig.

2XKO er planlagt for PS5, Xbox Series X | S og PC, og har allerede vendt hoder blant League of Legends og Arcane-entusiaster. Oppdateringene har riktignok vært få og langt mellom, men spillets løfte om nytt, fartsfylt spill har holdt spenningen boblende. Riot bekreftet at den første betaversjonen vil lanseres i mars 2025, og hvis alt går etter planen, kan vi få se den fullstendige utgivelsen innen utgangen av året.

En av 2XKOs fremtredende funksjoner er det tilgjengelige kontrollskjemaet, designet med tanke på alle ferdighetsnivåer. Ben Forbes, spillets leder, beskrev det som "lett å plukke opp, vanskelig å mestre", med sikte på å ønske både casual-spillere og hardcore fighting-fans velkommen. I tillegg er 2v2-dynamikken et friskt pust sammenlignet med tradisjonelle en-mot-en-kamper.

Selv om Arcane-fans fortsatt kan føle at de er i limbo og venter på mer innhold fra Runeterras univers, ser 2XKO ut til å bli et lyspunkt i horisonten. Med 2025 rundt hjørnet, vil det ikke ta lang tid før spillerne kan kaste seg ned i denne spennende nye tittelen.

Så, hva er det som har fått deg til å glede deg til 2XKO- den nye 2v2-actionen, å se favorittligamesterne dine i et nytt lys, eller noe annet? La oss få vite det i kommentarfeltet!