3. etappe i Tour de France blir gjennomført, men med tilpasninger på grunn av skogbranner

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3. etappe av Tour de France vil fortsette som planlagt på mandag, men uten tilskuere, i hvert fall i Frankrike. En skogbrann i nærheten satte etappen i fare for avlysning, men det er nå bekreftet at den vil finne sted. Etappen på 195,9 km fra Granollers til Les Angles, med fire stigninger, går gjennom tre provinser: Barcelona og Girona i Spania, før de siste 40 km av løpet foregår i Frankrike, i departementet Pyrénées-Orientales.

Til tross for rykter om at den kan bli avlyst, har prefekten i departementet Pyrénées-Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, nettopp bekreftet at etappen vil finne sted, men i tilpasset form: uten tilskuere.

«På fransk territorium vil ikke reklamekaravanen kjøre. Operasjonen vil være begrenset til kun å omfatte syklistene og kjøretøyene som er avgjørende for gjennomføringen av løpet» (via RMC Sport).

Brannen, som ligger 70 km fra Les Angles, har allerede brent ned 1 500 hektar, med en frontlinje som strekker seg over 18 kilometer, og 750 brannmenn og 200 kjøretøy, inkludert ni fly, er satt inn. To personer er kritisk skadet, en innbygger og en brannmann. I Girona, den spanske regionen som etappen også skal passere gjennom, har en skogbrann allerede brent ned 2 300 hektar i Les Gavarres.