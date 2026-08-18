30 år etter drapet på Tupac Shakur starter rettssaken mot den påståtte «hjernen» bak skytingen

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Rapperen Tupac Shakur ble skutt og drept 13. september 1996; tretti år senere starter rettssaken offisielt med Duane «Keffe D» Davis som mistenkt for å ha beordret drapet på Tupac. Davis ble arrestert i 2023, som den første og eneste personen siktet for drapet, og aktoratet anklager ham for å være hjernen bak angrepet, som var en hevnaksjon for at nevøen hans hadde blitt banket opp tidligere samme kveld.

Det antas at Orlando «Baby Lane» Anderson, Davis’ nevø, var den som trykket på avtrekkeren og drepte Tupac, selv om han aldri ble siktet. Han døde to år senere i en urelatert skuddveksling. Shakur ble skutt fra en bil, en hvit Cadillac, som angivelig hadde fire passasjerer: Davis, Anderson og to andre mistenkte som også er døde.

Påtalemyndigheten bruker lydopptak og videoer som viser at Davis uttrykker en «dyp, instinktiv vrede» mot Shakur flere tiår etter hans død. De vil også bruke Davis’ memoarer, *Compton Street Legend*, utgitt i 2019, der han hevder at han befant seg i Cadillacen og overrakte pistolen til Anderson, som bevis; Davis’ forsvarere vil forsøke å overbevise om at dette var et fiktivt verk.