30 belugahvaler som ble etterlatt til å dø i en nedlagt park i Canada, skal sendes til dyreparker i USA og Spania

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Da Marineland Canada stengte dørene i september 2024, nær Niagarafallene, ble 30 belugahvaler etterlatt i en uavklart situasjon, med en usikker fremtid foran seg, mens parkens eiere oppfordret den kanadiske regjeringen til å ta seg av hvalene og til og med truet med å avlive dem dersom regjeringen ikke fant en løsning, ettersom parkens eiere befinner seg i en økonomisk krise og ikke lenger kan ta seg av dem.

Canada forbød dyreparker å holde hvaler i fangenskap i 2019, men loven hadde ikke tilbakevirkende kraft, så parken i Ontario fortsatte å ha hvalene, inkludert en spekkhogger som døde i 2023 etter å ha tilbrakt 12 år i ensomhet, helt til parken stengte i september 2024 på grunn av lavt besøkstall. Belugahvalene har vært igjen der siden, trangt sammen i et lite akvarium, og nå er det bekreftet at de skal flyttes til andre akvarier.

Beslutningen er tatt etter en nødredningsaksjon fra den amerikanske regjeringen, melder kanadiske medier, og innebærer at 13 belugaer skal sendes til SeaWorld San Antonio, tre til SeaWorld San Diego, ti til Shedd Aquarium i Chicago og to til Georgia Aquarium. De to andre kan havne på Oceanogràfic València i Spania, som allerede huser fire belugaer, blant annet to som ble reddet fra en dyrehage i Ukraina, samt en kalv født i 2016.

Beslutningen har blitt kritisert av dyrevelferdsorganisasjoner. Animal Justice kritiserte at løsningen har vært ledet av USA, og påpekte mange års passivitet fra den kanadiske regjeringen og regjeringen i Ontario, samt frykter at dyrene i de nye dyreparkene – utenfor de kanadiske lovene som forbyr avl – kan bli tvunget til å avle og fortsette å bli utnyttet. «Denne generasjonen hvaler må være den siste som lider i bassenger».

Whale Sanctuary Project uttalte at «selv om dette er et trist utfall, vil det i det minste være å foretrekke fremfor de overfylte og grovt undermålige forholdene som hvalene har vært utsatt for», og beklaget at den kanadiske loven som forbød dyreparker å avle hvaler ikke ga noen løsning for hvalenes pensjonering, og oppfordret de nye dyreparkene til å være mer åpne om hvalenes helse og velferd, idet de minnet om at for fem år siden ble fem belugahvaler overført fra Marineland til Mystic Aquarium i Connecticut, og tre døde kort tid etter.