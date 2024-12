Å si at Ram Ram Games' 30 Birds er et merkelig prosjekt er en underdrivelse. Det er et pusselspill som foregår i en pulserende verden med persisk kunststil, og som dreier seg om en ung kvinne som reiser gjennom Lantern City for å finne og få hjelp av 30 Birds slik at hun kan sette i gang et eldgammelt ritual for å finne ut hva som skjedde med Goddess Simurgh som ble kidnappet av den mystiske Scientist. Ja, det er en veldig "unik" historie som understøttes av en slående art direction og ofte overbevisende gåter, men det har også noen knekk i rustningen.

Jeg sier dette fordi, som det er tilfellet med mange pusselspill, møter du ofte en frustrerende vegg når du prøver å finne ut hva som er neste skritt fremover. Det vil være øyeblikk når du leter etter den neste fuglen eller en ledetråd for en del av et oppdrag du følger, hvor du rett og slett ikke kan finne en løsning. Siden det i utgangspunktet ikke finnes noen fluktmuligheter eller hint å få tak i, kan det bli kjedelig og slitsomt å vandre rundt og interagere med alt du kan finne før du finner en måte å komme deg videre på. For noen som er mindre drevet av puslespill, vil dette uten tvil være en grunn for mange til å bare gå videre og avslutte sin tid med 30 Birds.

Men det ville også være en feil på mange måter, for det er mye mer å elske ved dette spillet. Det er en strålende grad av humor og sjarm bakt inn i historien til 30 Birds, både i temaet og dialogen. Det er en interessant historie med mange vendinger og vendinger, og den holder deg engasjert og underholdt for det meste. Persongalleriet føles forskjellig, og hver og en av dem tilfører noe nytt til helheten, og det mangfoldige kulturelle oppsettet på Lantern City betyr også at du stort sett alltid kommer til å bli overrasket over noe eller noen.

Gåtene er også ganske overbevisende å løse. Det er en merkbar forskjell på kvaliteten på dem, med noen svakere og mindre mekanisk varierte utfordringer som holder tilbake mange gode og til og med tåpelige alternativer. Uavhengig av kvaliteten på gåtene er det imidlertid én ting som skinner gjennom, og det er at du, i likhet med historien og fortellingen, nesten aldri vil være forberedt på hvilke typer gåter 30 Birds vil gi deg. Du kan bryte opp magiske låser, jakte på rampete skogsnisser, jamming på en froskesynthesizer ... listen er lang, og Ram Ram skal ha honnør for sin kreativitet på dette området.

På samme måte imponerer utviklingsteamet med den valgte kunststilen. Det persiske temaet, som byr på en fantastisk verden av fargerike papirlykter, er virkelig iøynefallende. Det føles som om du går gjennom et travelt marked i Midtøsten fanget i farget glass når du utforsker Lantern City. Perspektivet og hvordan spillet leker med dimensjoner bidrar også til dette, ettersom 30 Birds for det meste er et 2D-spill der du kan gå utenfor nivågrensene for å nå neste side av spillverdenen. Det er til tider magisk og også litt komplekst, da det ofte vil være hemmeligheter og skjulte områder å finne som bare kan nås ved å bevege seg mellom sidene av verden på bestemte steder. Det minner meg virkelig om det fantastiske Fez i måten bevegelsene er strukturert på.

Selv om det hadde vært flott å ha stemmestyrt dialog tilgjengelig, er mangelen på talespråk ikke en stor forringelse av den generelle opplevelsen, ettersom 30 Birds er tilrettelagt av et strålende lydspor med reggae- og ska-beats. Dette musikalske sjangervalget spiller faktisk også inn i mye av spillets tema, ettersom skaens særegne særegenhet siver gjennom og nesten føles som en livsnerve for selve verdenen.

Det viktigste å ta med seg fra min erfaring med 30 Birds er at dette spillet er et fargerikt og innholdsrikt puslespill som utmerker seg takket være den uvanlige fortellingen og den vakre kunstregien. Gåtene kan være noen av spillets største elementer og styrker, men samtidig kan den mystiske naturen være 30 Birds' akilleshæl, ettersom sjarmen raskt forsvinner og blir til frustrasjon når du møter veggen og blir fanget i en progresjonsfølelse. Men hvis du har tålmodighet til å holde ut og vet hva du begir deg ut på når det gjelder puslespill, er 30 Birds et kvalitetsindiespill med mye å glede seg over.