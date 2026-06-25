300 000 unge tyskere ble innkalt til militærtjeneste, men bare 530 meldte seg som rekrutter

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De unge som fyller 18 år i Tyskland i år, vil motta et brev der de blir spurt om de er interessert i frivillig militærtjeneste. Nesten 300 000 brev er sendt ut, mens bare 530 har svart ja, ifølge ZDF og YLE.

For menn er det obligatorisk å svare på spørreskjemaet. For kvinner er det derimot frivillig. Så langt har rundt 1 av 5 unge menn – som har mottatt brevet – vist interesse for militærtjeneste. 1 500 av disse ble innkalt til videre vurdering, men bare rundt 530 ble rekruttert til hæren.

Tyskland prøver å styrke hæren sin, som sliter med personellmangel, men har så langt holdt seg til frivillig verneplikt. Nå gjøres det en innsats for å tiltrekke unge mennesker til hæren, og ikke bare profesjonelle soldater, men også gjennom frivillig militærtjeneste.