300 millioner mennesker spiller mobilspill i Europa, der noen av de største titlene skapes

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Uken startet med at King publiserte rapporten "Mobile Matters", en studie av den nåværende statusen og effekten av mobilspill i Europa. Mobilen regnes nå som den viktigste inngangsporten til videospill på kontinentet, med over 300 millioner europeiske spillere som spiller på mobile enheter: 61 % av den voksne europeiske befolkningen spilte på smarttelefoner eller nettbrett i 2025.

For å få vite mer og sette alle tallene i kontekst, har Gamereactor snakket med Todd Green, global president i King, som i videoen nedenfor forteller om mobilmarkedets særegenheter, både fra et publikums- og et utviklingssynspunkt.

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"Vi fant ut at det har en enorm økonomisk, kulturell og sosial innvirkning", sier Green under intervjuet. "Når det gjelder inntekter, bidrar eller genererer de europeiske studioene, hvorav vi talte mer enn tusen som er dedikert til mobil, mer enn 100 her i Barcelona, der jeg også er i dag, mer enn 7,5 milliarder euro i inntekter."

Green, som minner oss om at globale suksesser som Snake, Angry Birds eller deres eget Candy Crush ble skapt i Europa, understreker dette enorme faktum :

"Fra å være tilnærmet null for 20 år siden, står mobilspill nå for mer enn halvparten av inntektene i hele videospillbransjen."

"Og måten den økonomiske effekten ofte måles på av Europakommisjonen", fortsetter han, "kalles for eksempel bruttoverditillegg, og det måler lønninger, det måler skatter, det måler avgifter og utgifter som roterer rundt. Så bidrag til den europeiske økonomien. Og det rapporten vår viser, er at det også er et enormt tall, nesten 5,9 milliarder euro i året, og at det vokser med flere prosent i året."

I videoen snakker vi også om sysselsetting (63 000 mobilspilljobber opprettholdt i triste tider med oppsigelser) og de forskjellige utviklingsøkosystemene i Europa, der Catalonia står for mer enn halvparten av Spanias mobilspillindustri. I tillegg kommenteres mobilspillenes inntog i det såkalte hardcore-spillområdet (tradisjonelle PC- og konsollspill), og free-to-play som modellens (utfordrende) kjerne.

Mot slutten av intervjuet spurte vi også Green om Xbox' nye retning og om King som en del av det bredere AKB/Microsoft-økosystemet, der han sa at"200 millioner spillere i måneden er et enormt tillegg til Xbox' rekkevidde", mer om det i den lenkede artikkelen.