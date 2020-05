33 år gamle Hoshi wo Miru Hito blir snart utgitt på Switch

Et spill ved navn Hoshi wo Miru Hito, som kom ut i Japan på Famicom i 1987, har aldri blitt gjenutgitt på noen som helst konsoll, men det vil endre seg nå. Utvikleren City Connection, som har rettighetene til spillet, skal nemlig utgi spillet på Nintendo Switch til sommeren.

Hishi wo Miru Hito er et sci-fi RPG-spill som foregår i et cyberpunk-aktig univers, hvor man kan kjempe mot monstre ved hjelp av en form for sjette sans. Det er visstnok et ganske vanskelig spill, for man får blant annet ikke noen introduksjon til hva man egentlig skal gjøre, men sånn var det jo også i gamle dager.

Du kan se bilder av spillet nedenfor.

Nintendo Life

Takk, Nintendo Life

Nintendo Life