33 Immortals har blitt utsatt til 2025

Et virkelig spennende prosjekt som er under utvikling for tiden er 33 Immortals. Her tilbys vi en roguelike designet med co-op for ikke mindre enn 33 spillere i tankene. I sommer ble det kjørt en bejublet beta, og tanken var at det skulle ha premiere til høsten, men som du sikkert allerede har skjønt av overskriften over skjer ikke det likevel.

Via et åpent brev på Instagram skriver Thunder Lotus (som tidligere har skjemt oss bort med Spiritfarer, Sundered og Jotun) nå:

"Vi har viktige nyheter å dele i dag: Early Access-utgivelsen for 33 Immortals blir presset tilbake til 2025.

Spillet trenger litt mer tid i ovnen før det er klart. Vi gjør store fremskritt, men dette året har virkelig flydd av gårde! Vi ønsker fortsatt å løse noen uventede utfordringer med stabiliteten og ta hensyn til de verdifulle tilbakemeldingene vi har fått fra dere under testingen."

Teamet forklarer at de er "utrolig takknemlige for den kontinuerlige støtten fra dette fantastiske fellesskapet" og sier også at tilbakemeldingene de har fått har vært svært nyttige.

Som en slags trøst avsløres det også at "en annen spillbar mulighet kommer snart på både Epic og Xbox", så vi er ikke helt ute av lykken.

Dessverre vet vi ikke nøyaktig når 33 Immortals vil bli utgitt, men det vil komme til både PC og Xbox Series S / X - og skal inkluderes i Game Pass.