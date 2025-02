33 Immortals lanseres via tidlig tilgang i mars

HQ

I oktober i fjor kunngjorde Thunder Lotus (som tidligere har skjemt oss bort med Spiritfarer, Sundered og Jotun) at deres svært lovende 33 Immortals hadde blitt utsatt til 2025 - og siden da har vi ikke hørt noe mer.

Siden spillet vil bli inkludert i Game Pass, håpet mange på flere nyheter under ID@Xbox Showcase mandag kveld - og det var akkurat det som skjedde. Teamet bød på en ny trailer, som også avslørte at 33 Immortals vil bli utgitt via Early Access for både PC og Xbox Series S/X den 18. mars.

Den store hypen rundt spillet kommer hovedsakelig fra den originale tilnærmingen med en roguelike designet med co-op for ikke mindre enn 33 spillere. Dette kan selvfølgelig være helt hysterisk morsomt, noe vi forhåpentligvis får bevis på neste måned.