33 Immortals, Mullet Madjack, One Lonely Outpost og flere er i ferd med å bli lagt til Game Pass

Vi visste allerede at 33 Immortals skulle komme til Game Pass, og at dette ville skje i mars, men det er langt fra det eneste som blir lagt til Microsofts abonnementstjeneste de neste to ukene.

Xbox-selskapet har bekreftet at følgende seks titler snart vil bli lagt til Game Pass (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard ved lansering, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard) :



Monster Train (Cloud, Xbox og PC) - i dag



Galacticare (Xbox Series S/X) - 5. mars**



One Lonely Outpost (Cloud, Xbox og PC) - 6. mars*



Enter the Gungeon (Cloud, Xbox og PC) - 11. mars



Mullet Madjack (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 13. mars*



33 Immortals (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 18. mars*



Som vanlig tilbys det også andre ting som frynsegoder, som du kan lese mer om på Xbox Wire. Denne gangen inkluderer dette blant annet Champions Icons Pack for EA Sports F1 24 og en gratis tegneserie.

Sju spill vil bli fjernet 15. mars, og dessverre er det et par av de virkelig gode. Du har imidlertid opptil 20% avslag på dem via abonnementet ditt hvis du vil beholde noen :