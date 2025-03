33 Immortals og Atomfall er i ferd med å bli lansert på Game Pass

HQ

Vi visste allerede at 33 Immortals og Atomfall var på vei til Game Pass, og at de ville bli lagt til på dag én, men det er langt fra det eneste som blir introdusert til Microsofts abonnementstjeneste de kommende ukene.

Den Seattle-baserte konsollprodusenten bekrefter at følgende seks titler snart vil bli en del av Game Pass (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard på lanseringsdagen, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard):



33 Immortals (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - i dag*



Octopath Traveler II (Xbox Series S/X) - 19. mars**



Train Sim World 5 (Konsoll) - 19. mars**



Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Xbox og PC) - 20. mars



Blizzard Arcade Collection (Xbox og PC) - 25. mars



Atomfall (Cloud, Xbox og PC) - 27. mars*



Som vanlig vil annet innhold også bli tilbudt som frynsegoder, som du kan lese mer om på Xbox Wire. Denne gangen inkluderer det ting som Livery & Content Pack for EA Sports WRC og en Gold Voidwalker Injector Weapon Charm for Apex Legends.

Følgende titler vil bli fjernet fra tjenesten 31. mars, men du kan få dem til en rabatt gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noe :