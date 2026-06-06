33 Immortals vil avslutte Early Access og lanseres i sin 1.0-versjon neste uke

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Utvikleren Thunder Lotus har offisielt kunngjort at 33 Immortals vil avslutte Early Access og lanseres i sin komplette 1.0-versjon så snart som neste uke.

Avslørt under Day of the Devs-showcase, 10. juni, vil den 'komplette' versjonen av spillet gjøre sin ankomst på både PC (via Steam og Epic Games Store) og Xbox Series X / S.

For å sammenfalle med denne nyheten vil Thunder Lotus utvide spillet med noen få nye funksjoner og elementer, inkludert alle tre verdenene som er helt spillbare, inkluderingen av det ultimate siste sjefsmøtet, en haug med nytt innhold utover dette, pluss ønskede livskvalitetsforbedringer også.

Når vi snakker om dette punktet, i en pressemelding, blir vi fortalt: "Spillere vil nå kunne oppleve hele progresjonen til 33 Immortals fra begynnelse til slutt, og avdekke nye utfordringer, fiender og mekanikk i hver verden. Den endelige utgivelsen inkluderer også balanseringsoppdateringer, polering av spillet, forbedringer av livskvaliteten og utvidede tilpasningsmuligheter."

Med lanseringen nesten her, kan du se en ny trailer for spillet nedenfor som beskriver 1.0-debuten. På samme måte kommenterte kreativ direktør Stephan Logier denne milepælen som ble nådd, og la til: "Versjon 1.0 representerer alt vi ønsket at spillet skulle bli, og vi gleder oss til at spillerne skal oppdage hele reisen, møte den ultimate sjefen og utforske alt den fullstendige utgivelsen har å by på."

Kommer du til å sjekke ut fullversjonen av 33 Immortals?