Om du føler for å pimpe opp skrivebordet eller bytte ut ditt gamle bakgrunnsbilde på mobilen, har 343 Industries noe for deg. De feirer lanseringen av Season 6 til Halo: The Master Chief Collection, og har derfor lansert masser av bakgrunnsbilder for både PC og mobil samt bannere for sosiale medier (Twitter, Facebook, Instagram og YouTube).

Om du har lyst til å sjekke de ut, og kanskje laste ned noen selv, surf over hit. Bildet nedenfor er bare ett av mange.