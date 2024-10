343 Industries skifter navn til Halo Studios og har flere prosjekter under utvikling

HQ

Det har vært mye uro rundt 343 Studios de siste par årene. Selv om Halo 4 og Halo 5: Guardians var flotte spill, nådde de aldri helt samme kvalitet og popularitet som Bungies klassikere.

Tanken var derfor å rette opp alt dette med Halo Infinite, som på forhånd ble beskrevet som litt av en myk reboot. Men etter at spillet ble vist ordentlig med gameplay for første gang - og ikke levde opp til forventningene i det hele tatt - ble det betydelig forsinket. Takket være det var det et veldig bra spill som hadde premiere i slutten av 2021, men det ble snart klart at 343 Studios var på etterskudd med utviklingen, og flerspilleren ble i utgangspunktet overlatt til seg selv uten skikkelig støtte i nesten et år.

Siden den gang har mange mennesker forlatt studioet, inkludert ledere, og det har vært spekulasjoner om at de nå ville trekke seg bort fra Halo og stole mer på ekstern utvikling i fremtiden - og muligens jobbe med andre serier. Men det ser absolutt ikke ut til å være tilfelle. Snarere tvert imot, faktisk.

I en ny video som ble sluppet under Halo World Championships 2024, kunngjøres det at 343 Studios skifter navn - til Halo Studios. Etter at både Bonnie Ross og Joseph Staten forlot studioet i fjor, er det i stedet den relativt nye trioen Brian Koski, Elizabeth Van Wyck og Pierre Hintze som har ansvaret for alt Halo, og sistnevnte bekrefter at de har "flere nye opplevelser" under utvikling.

Og det gleder vi oss selvfølgelig til. Foreløpig er det ikke annonsert noe Halo-relatert, men nå vet vi i hvert fall at det kommer, og at Microsoft ikke ser ut til å ville kutte ned på Halo, men heller investere enda mer.

Sjekk ut den informative videoen nedenfor, som har mye å tilby Halo-fans.