343 Industries skyter ned rykte om Battle Royale i Halo Infinite

Halo Infinite kunne godt ha fått en Battle Royale-del, selv om 343 Industries før har uttalt seg skeptisk om å følge den eller populære trenden, som fortsatt dominerer bransjen. Men i første omgang har de altså skutt ned et rykte som påstod at det ville skje i løpet av 2021.

På mandag begynte ryktet å sirkulere på blant annet Twitter, og selv om det ikke var noen etablert insider bak det, så var det mange som plukket opp historien. Dog sier Community Manager Brian Jarrard følgende på Twitter:

"Nothing gets a post-holiday Monday going like fresh unfounded Halo Infinite rumors"

Det er selvfølgelig fortsatt ikke umulig at spillet får Battle Royale på ett eller annet tidspunkt, men for nå er det absolutt ingen planer om det.