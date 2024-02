35 år senere: Final Fight kan få en offisiell Mega Drive-utgivelse

HQ

Mega Drive var den første vellykkede 16-bits konsollen, noe som til slutt førte til at Nintendo forlot NES for å gi ut Super Nintendo. Men til tross for Segas svært gode forhold til Capcom fikk Mega Drive aldri en Final Fight -versjon (det kom en til Sega CD noen år senere), mens det ble en stor hit for Super Nintendo.

Slik var det i hvert fall i 35 år. For Mega Drive -utvikleren Mauro Xavier jobber for tiden med noe han kaller Mega Final Fight, som er nettopp det, en Mega Drive versjon av dette klassiske beat 'em up-spillet. Og nå ser det ut til at han kan få Capcoms velsignelse og dermed gjøre det til en offisiell versjon.

Han skriver på X at han "for øyeblikket venter på svar fra en distributør for å gjøre FFMD til et offisielt spill autorisert av Capcom". Og dette er tydeligvis et stort selskap, for han legger til at "denne distributøren er stor nok til å prøve å overbevise Capcom. Vi må bare vente."

Vi antar at det er en ganske stor sjanse for at dette til slutt kan få en fysisk utgivelse hvis Capcom faktisk godkjenner Mega Final Fight, noe som betyr at det kan bli litt av et samlerobjekt. Vi krysser fingrene for at det skjer.

Takk, TimeExtension.