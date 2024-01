3D-filmer er på vei til Disney+ og Prime Video

HQ

På begynnelsen av 2010-tallet var 3D-TV-er på moten. Teknologien var imidlertid ikke akkurat genial, og det tok ikke lang tid før de ble mindre og mindre populære. Det finnes fortsatt 3D-filmer på kino, og de gjør det bra nok til å bli støttet, men heller ikke de er hva de en gang var da teknologien debuterte. Denne trenden stopper ikke Apple. Teknologigiganten samarbeider med strømmetjenester for å bringe 3D-filmer til deres plattformer, som en del av et forsøk på å forbedre hva Apples Vision Pro-headset kan gi brukerne.

Det nevnes at Disney+, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Crunchyroll, Red Bull TV, TikTok, Max, ESPN, MLB, PGA Tour, Discovery Plus og en rekke andre strømmetjenester, hvorav mange sannsynligvis er utilgjengelige med mindre du bor i USA (Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, IMAX), skal støtte 3D-tilbud som fungerer med Apples svært kostbare headset.

Det nevnes ikke om andre systemer med 3D-funksjonalitet (for eksempel faktiske 3D-TV-er) vil kunne få tilgang til dette innholdet, men det nevnes at 3D-tilbudet vil omfatte Avatar: The Way of Water, Avengers: Endgame, The Super Mario Bros. Movie, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Star Wars: The Force Awakens, Encanto, med mer, og at 3D-produkter enten kan leies eller kjøpes via Apple TV eller strømmes gjennom tjenestene etter hvert som de blir tilgjengelige.