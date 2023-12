3D Realms og Slipgate Ironworks rammes av oppsigelser

HQ

3D Realms (Duke Nukem) og Slipgate Ironworks (Ghostrunner) er dessverre de ferskeste studioene under Embracer Group-banneret som rammes av en rekke oppsigelser.

Nyheten ble delt av ansatte ved begge studioene på X, inkludert hovedkomponist Michael Markie og 3D-artist Patrick Hewitt. 3D Realms-grunnlegger Scott Miller avslørte også i et innlegg at flere kilder hadde bekreftet for ham at oppsigelser var på gang. Miller bemerket også at han hadde hørt at "halve selskapet" hadde blitt permittert.

En talsperson for Embracer Group avslørte i en uttalelse til IGN at selskapet var midt i et <em>"omfattende restruktureringsprogram" som kunne inkludere "stenging av studioer og avslutning av prosjekter." Uttalelsen avsluttes med at Embracer vil "oppdatere markedet om fremdriften i restruktureringsprogrammet med jevne mellomrom."

Takk, IGN.