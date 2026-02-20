40 ansatte har blitt permittert fra Ubisoft Toronto

HQ

Det har vært noen dystre dager i videospillindustrien rundt om i verden, og ting er absolutt ikke mye lysere over i Canada. En ny rapport fra MobileSyrup har avslørt at utvikleren Ubisoft Toronto har blitt rammet av permitteringer, med 40 ansatte som mister jobbene sine i studioet.

Ubisoft har gitt en uttalelse som kommenterer denne situasjonen, og uttrykker at "avgjørelsen ble ikke tatt lett og gjenspeiler ikke på noen måte talentet, engasjementet eller bidragene til de berørte personene."

Det Ubisoft imidlertid fant tid til å bekrefte, var at denne avgjørelsen ikke vil påvirke den pågående utviklingen av Splinter Cell Remake, som ser ut til å ha vært under utvikling i en evighet på dette tidspunktet, med den offisielle avsløringen som skjedde så langt tilbake som i desember 2021 og ingenting av substans som ble delt siden ...

Med permitteringene i tankene uttrykker Ubisoft at Toronto-studioet vil fortsette å være en "viktig bidragsyter til flere codev-mandater og serviceteam", inkludert det å hjelpe Ubisoft Montreal med ytelsesfangst og filmproduksjon.