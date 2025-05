40 år etter Heysel-tragedien, dagen som forandret fotballen for alltid

HQ

29. mai 1985 er en av de mørkeste dagene i fotballhistorien. Det som skulle være en feiring, ble til en av de verste tragediene på et fotballstadion, med 39 omkomne og 600 skadde. Det som fulgte var et forbud uten sidestykke mot engelsk fotball fra UEFAs side, og et vendepunkt mot hooligalinismen, selv om det var mange flere feil på den skjebnesvangre dagen for 40 år siden.

Liverpool og Juventus reiste til Brussel for å spille europacupfinalen. Lokale supportere for hver klubb ble plassert på hver sin side av stadion for å unngå konflikt. Seksjon Z, som lå rett ved siden av Liverpools ultras, kun adskilt av et gjerde, ble imidlertid etterlatt som en nøytral sone, som for det meste var okkupert av Juventus-fans som hadde kjøpt billetter. En time før avspark begynte Liverpool-hooligans å kaste gjenstander mot Juventus-fansen i blokk Z, og noen begynte å angripe dem, noe som gjorde de få politibetjentene hjelpeløse.

Da Juventus-supporterne forsøkte å komme seg unna, ble de knust av muren og fanget inne. Til slutt kollapset veggene, og dusinvis av mennesker falt ned, ble krasjet av betongen eller av andre mennesker, og ble kvalt til døde. Myndighetene ble overveldet og forsøkte å unngå en større konfrontasjon for å stoppe Juventus-fansen som var vitne til det hele på den andre siden av stadion.

Hvorfor ble ikke kampen avlyst?

Til tross for det store antallet omkomne (de fleste av dem italienere), ble kampen gjennomført med en viss forsinkelse. UEFA-tjenestemenn, engelske, belgiske og italienske fotballforbund og politimyndigheter ble enige om at kampen skulle gjennomføres for å unngå større hendelser, i frykt for at antallet skadde kunne bli mye større hvis de over 60 000 tilskuerne måtte føres ut av stadion, noe som sannsynligvis ville resultere i slagsmål mellom de to supportergruppene.

"Det jeg husker best, er smerteskrikene fra de menneskene som holdt på å kveles til døde, og gledesropene fra supporterne som feiret Juves seier, uvitende om tragedien som nettopp hadde utspilt seg", sa tidligere politikommissær Roland Vanreusel på RFI. Kampen endte 1-0 til Juventus, med et straffesparkmål av Michel Platini, mens myndighetene fortsatt behandlet skadene fra blokk Z. "Franskmannen hoppet av glede selv om han visste at det hadde vært dødsfall. Det fikk meg til å slutte med fotball for livet".

De enorme konsekvensene av Heysel-tragedien

Det var mye som sviktet den dagen, først og fremst sikkerhetstjenesten. Ifølge Vanreusel hadde en gendarmerisjef steppet inn i siste liten for å erstatte den ansvarlige offiseren, som var blitt syk. "Han hadde bare plassert 10 uheldige menn mellom tilhengerne av de to sidene, mens det hadde vært nødvendig med minst en tropp på 30 mann, slik jeg hadde gjort i den sektoren jeg hadde ansvaret for."

Heysel stadion var åpenbart ikke egnet til å være vertskap for en slik høyrisikokamp, med mange strukturelle svakheter som førte til at muren kollapset, noe som igjen forårsaket mange flere dødsfall. Den offisielle inspeksjonen av stadion før kampen tok angivelig bare tretti minutter, og UEFA hadde ignorert oppfordringene om å velge et annet stadion.

Men til forskjell fra andre tragedier på fotballstadioner, som Hillsborough-katastrofen fire år senere, der 97 mennesker døde på grunn av overfylte tribuner, skjedde Heysel-hendelsene på grunn av vold fra hooligans, og spesielt Liverpool-hooligans. Det førte til at UEFA gikk til aksjon mot all engelsk fotball, og utestengte alle engelske turneringer på ubestemt tid, som endte med å bli fem år, og seks år for Liverpool.

Selv om de første rapportene la all skyld på Liverpool-supporterne, ble også politiet og myndighetene funnet medansvarlige, og Belgia ble til slutt utestengt fra å arrangere EM-sluttspill i ti år.

Katastrofen førte også til at kampen mot hooliganisme ble skjerpet, og Margaret Thatcher ba om strengere fengselsstraffer for voldelige fotballsupportere. Flere sikkerhetstiltak ble satt i verk for å unngå ultras, men dyptgripende, strukturelle endringer på stadioner trådte ikke i kraft i England før etter Hillsborough-katastrofen i 1989, der 97 mennesker omkom i en sammenstøt.