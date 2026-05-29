40 år gamle Cal Crutchlow ringt av Honda for å erstatte Zarco: "Det blir det vanskeligste jeg noen gang har gjort i mitt liv"

Cal Crutchlow har blitt bekreftet av Honda som erstatter for Johann Zarco mens han kommer seg etter den forferdelige MotoGP-krasjen under Catalonias GP i Montmeló den 17. mai, hvor han pådro seg skader på fremre og bakre korsbånd, den mediale menisken, samt en liten fibulaavrivning i ankelområdet. Crutchlow erstatter Zarco i Italias GP på Mugello denne helgen.

Valget av briten Crutchlow har vært overraskende, ettersom 40-åringen la opp som profesjonell racerfører i 2020, og siden da fungerte som testfører for Yamaha frem til 2025, og konkurrerte for siste gang i MotoGP under Japans Grand Prix i 2023. Mellom 2015 og 2020 kjørte Crutchlow for Honda LCR, og oppnådde 12 pallplasser og tre seire, men hans inaktivitet og alder kan vise seg å bli en utfordring. Opprinnelig takket den engelske føreren nei til tilbudet om å erstatte Zarco, som han fikk bare én dag etter at franskmannen krasjet.

"Jeg sa først nei, fordi jeg ikke har sittet på sykkelen på lang, lang tid", sa Crutchlow til MotoGP. "Jeg dro hjem, og kona mi spurte om de hadde ringt deg? Jeg sa ja. Og hun sa: 'Vel, de ringte meg først' for å spørre om tillatelse! Hun sa: "Hvorfor gjør du det ikke? Jeg tenkte også på det."

"Det er mange grunner til å ikke gjøre det! Men nå har jeg sagt ja. Jeg har forpliktet meg fullt og helt. Jeg vet at det kommer til å bli det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv, sannsynligvis", sier han, og innrømmer at han er "i god fysisk form, men jeg er ikke i motorsykkelform", og at han vil forsøke å forbedre seg etter hver økt, vel vitende om at han "ikke er i nærheten av de andre gutta".

"Jeg har absolutt ingen forventninger. Så lenge jeg kan forbedre meg selv og følelsen min med sykkelen, så vil jeg være fornøyd." Italias GP i Mugello finner sted søndag 31. mai kl. 14:00 CEST, 13:00 BST.