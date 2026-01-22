40 år gamle Stan Wawrinka vinner en fire og en halv time lang femsettskamp i Australian Open

HQ

Når vi snakker om eldre aktive tennisspillere, tenker vi ofte på Novak Djokovic og hans utrolige form i en alder av 38 år. Men det er en annen tennisspiller i eliten som fortsatt begeistrer, og som er enda eldre: sveitseren Stan Wawrinka, som fyller 41 år i mai, og som nettopp har levert en av de mest spennende kampene i Australian Open 2026 hittil, da han slo den 21 år gamle kvalifiseringsspilleren Arthur Gea 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6(3) på 4 timer og 33 minutter.

Wawrinka, som for øyeblikket er rangert som nummer 139 i verden, var tidligere nummer 3 i verden og har vunnet tre Grand Slam-turneringer, Australian Open 2014, Roland Garros 2015 og US Open 2016, og totalt 16 ATP-titler.

Selv om han ofte står i skyggen av den store Roger Federer, er Wawrinka en av de mest suksessrike sveitsiske idrettsutøverne gjennom tidene, og å vinne en fire og en halv time lang kamp i fem sett (som endte med ti poengs tie break) i en alder av 40 år er en bragd få spillere noensinne vil oppnå. Han har faktisk allerede blitt den eldste mannen som har nådd tredje runde i den australske Grand Slam-turneringen siden Ken Rosewall i en alder av 44 år i 1978.

Wawrinka har allerede bekreftet at han planlegger å legge opp etter sesongen, men denne kampen, uavhengig av hva som skjer om to dager, vil bli husket for alltid. "Jeg er ikke ung lenger, så jeg trenger energien din. Det er en fantastisk følelse å være på denne banen og ha så mye fantastisk støtte", sa han, utmattet etter kampen.

Stan Wawrinkas neste rival blir Taylor Fritz, som er nummer ni i verden.