40 millioner mennesker har nå spilt Naraka: Bladepoint

NetEase har nå kunngjort under en inntjeningssamtale at Naraka: Bladepoint har passert nok en bemerkelsesverdig milepæl for antall spillere. Actionspillet har offisielt fått over 40 millioner spillere siden det ble lansert for et par år siden, og på ulike plattformer siden den gang.

I tillegg ble det også bekreftet at de beste Naraka-spillerne fra hele verden neste måned drar til Kina for å delta i J-Cup World Championship, der 1,5 millioner dollar står på spill. Vi har fått vite at gruppespillet vil bli avholdt i Shanghai, mens den store finalen vil bli avholdt i Chengdu 16.-17. desember.

Er du en av de 40 millioner Naraka-spillerne?