400 kjendiser stiller seg bak Jimmy Kimmel for å forsvare ytringsfriheten Et åpent brev fordømmer sensur og får en bølge av stjernestøtte.

HQ Jimmy Kimmel Live er tilbake. Men kontroversene rundt situasjonen fortsetter. Nå har en omfattende solidaritetserklæring dukket opp i Hollywood. 400 skuespillere, regissører og musikere har signert et brev ledet av ACLU, som forsvarer ytringsfriheten etter at Disney suspenderte Jimmy Kimmel Live. Uttalelsen, som støttes av navn som Tom Hanks, Meryl Streep og Jennifer Aniston, advarer om at statlig press på mediestemmer undergraver nasjonens grunnleggende friheter. De hevder at det å bringe en programleder til taushet skaper en farlig presedens som kan ramme lærere, journalister og andre kreative på tvers av bransjer. Selv om kontroversen har utløst politisk debatt og oppfordringer til boikott, oppfordrer brevet amerikanerne til å erkjenne den bredere trusselen mot ytringsfriheten og å motstå forsøk på å undergrave konstitusjonelle rettigheter. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese det åpne brevet via følgende lenke. Go! Jimmy Kimmel Live! // Shutterstock