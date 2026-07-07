43 °C i Portugal og Spania – WHO advarer Europa om «flere dødelige uker»

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Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer nå Europa om at «flere dødelige uker» vil komme denne sommeren, og at landene bør forberede seg. Som om den usedvanlig alvorlige juni og begynnelsen av juli – med to hetebølger og en varmekuppel – ikke var nok, forventes temperaturene i Sør-Spania og Portugal nå å nå 43 ºC i løpet av de kommende dagene.

Som vi har sett i Frankrike, har den ekstreme varmen i regioner som ikke er vant til slikt allerede lagt et stort press på helsevesenet og infrastrukturen. Eksperter minner om at hetebølgen 20.–28. juni var den sterkeste som noensinne er registrert i Europa, og at den forstyrret kraftproduksjonen og til og med skadet infrastrukturen, for ikke å nevne de overbelastede helsetjenestene.

Utenfor Portugal og Spania er kontinentets beredskapsplaner for hete fortsatt ujevne, ettersom WHO sier at land med handlingsplaner for helse og hete taklet situasjonen bedre, men at mindre enn halvparten av de europeiske medlemslandene har en slik plan. Som vanlig blir sårbare grupper som beboere på sykehjem, hjemløse og isolerte eldre ikke nådd ut til på en tilstrekkelig måte.