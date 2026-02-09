44 milliarder dollar i Bitcoin sendt til sluttbrukere ved et uhell

HQ

Det som lett kunne forveksles med en bløff, viste seg å være sant da mange respekterte medier som CNA rapporterte om en tabbe som sendte 2000 bitcoins til brukere i et markedsføringsstunt, i stedet for de tiltenkte 2000 koreanske won, til en verdi av mindre enn 1,50 dollar fredag 7. februar.

Kryptofirmaet Bithumb klarte å gjenopprette nesten alle de 620 000 bitcoinsene, og bare 0,3 %, eller 1860 Bitcoin, gikk tapt. Dette stemmer ikke på noen måte overens med det Chosun Biz rapporterte, da Bithumb fortalte dem at bare 125 Bitcoin var tapt. Hvilket tall som er riktig, er for øyeblikket veldig uklart.

Som et resultat ble hele handelssystemet sterkt begrenset for de berørte, ettersom det ble gjort forsøk på å angre overføringen til de 695 kundene.

Selv om Bithumb var i stand til å sikre at det ikke var en ekstern innflytelse, har det ikke akkurat utløst stor tillit til kryptobørsen, i en grad der Bitcoin-prisen falt 17% på grunn av denne feilen, men den har nå kommet seg og er tilbake til samme pris som før ulykken.

Tilsynelatende skyldtes hendelsen en enkelt ansatt, som vi forventer vil ta med seg "jeg er så lei meg"-kake på jobb resten av måneden.