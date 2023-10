45 millioner mennesker har allerede forhåndsregistrert seg for Call of Duty: Warzone Mobile

Activision har feiret 20 år med Call of Duty ved å legge ut et blogginnlegg som ser tilbake på alle hoveddelene i serien gjennom årene. Men helt til slutt i artikkelen kommer de også litt inn på fremtiden og spillene som vil komme etter hvert.

Til tross for at Call of Duty: Warzone Mobile ikke ser ut til å lanseres eller debutere før en uspesifisert dato våren 2024, har spillet allerede fått 45 millioner forhåndsregistrerte spillere. Det sier seg selv at dette er en enorm mengde.

Warzone-serien har hatt enorm suksess opp gjennom årene, og Call of Duty: Warzone klarte å passere 100 millioner spillere i løpet av ett år etter lanseringen. Med det antallet forhåndsregistrerte brukere som allerede er om bord, er det ingen tvil om at mobilversjonen sikter mot lignende høyder.